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Сафонов успешно прошел медосмотр для «ПСЖ», о трансфере объявят в ближайшее время

Карпин заявил, что вратарь Сафонов успешно прошел медосмотр для «ПСЖ»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов успешно прошел медосмотр для «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, предметно детали перехода с 25-летним вратарем он не обсуждал.

«Насколько знаю, все хорошо, медосмотр пройден, на днях будет подписание», — заявил Карпин.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Харри Магуайр и Джек Грилиш не сыграют на Евро-2024.

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