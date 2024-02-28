На пляже в Калифорнии обнаружили гигантский череп неизвестного существа

На берегу океана в американском штате Калифорния обнаружили череп гигантского морского существа. Об этом пишет The Sacramento Bee.

На публикуемых в социальных сетях фотографиях можно увидеть, что длина черепа составляет не менее двух метров и превосходит рост человека.

Специалисты Музея естественной истории в Санта-Крузе считают, что это череп принадлежит киту, которого могло выбросить на берег в прошлом году. Предполагается, что она принадлежала синему киту или финвалу. По словам палеонтолога Роберта Боссенекера, у этих гигантских китов размер черепа измеряется в метрах, а не в футах или сантиметрах.

6 февраля сообщалось, что на севере Японии стая косаток попала в «ледяную западню» из-за дрейфующего льда. Инцидент произошел в проливе Немуро в нескольких километрах от берега рядом с японским портом Раусу. Местные жители при помощи дронов засняли зажатую льдом стаю примерно из 12 косаток. На кадрах видно как взрослых особей, так и детенышей. Сообщалось, что жизни морских млекопитающих висят на волоске — японцы не могут их быстро спасти, а российские спасатели не могут помочь китам без разрешения. Что известно о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые провели крупнейшее в истории исследование ДНК обитателей океана.