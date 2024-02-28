Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На пляже в Калифорнии обнаружили гигантский череп неизвестного существа

Sacramento Bee: в Калифорнии нашли череп выше человеческого роста

close
100%
Pexels

На берегу океана в американском штате Калифорния обнаружили череп гигантского морского существа. Об этом пишет The Sacramento Bee.

На публикуемых в социальных сетях фотографиях можно увидеть, что длина черепа составляет не менее двух метров и превосходит рост человека.

Специалисты Музея естественной истории в Санта-Крузе считают, что это череп принадлежит киту, которого могло выбросить на берег в прошлом году. Предполагается, что она принадлежала синему киту или финвалу. По словам палеонтолога Роберта Боссенекера, у этих гигантских китов размер черепа измеряется в метрах, а не в футах или сантиметрах.

6 февраля сообщалось, что на севере Японии стая косаток попала в «ледяную западню» из-за дрейфующего льда. Инцидент произошел в проливе Немуро в нескольких километрах от берега рядом с японским портом Раусу. Местные жители при помощи дронов засняли зажатую льдом стаю примерно из 12 косаток. На кадрах видно как взрослых особей, так и детенышей. Сообщалось, что жизни морских млекопитающих висят на волоске — японцы не могут их быстро спасти, а российские спасатели не могут помочь китам без разрешения. Что известно о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые провели крупнейшее в истории исследование ДНК обитателей океана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами