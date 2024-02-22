Ученые выяснили, что загрязнение воздуха усиливает засухи

Американские ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли выяснили, что ожидаемое увеличение количества осадков из-за изменений климата значительно компенсируется загрязнением атмосферы аэрозолями, образующимися при выбросах промышленных предприятий и сжигании ископаемого топлива. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Повышение средней температуры на Земле усиливает испарение с поверхности морей и океанов. Затем эта вода возвращается на поверхность планеты в виде дождей и снега в соответствии с естественным циклом. Но оказалось, что диоксид серы и другие загрязнители воздуха вытягивают атмосферную влагу, снижая силу ливней и снегопадов, и, тем самым, смягчая последствия глобального потепления.

Ученые отметили, что этот эффект не означает, что парниковые выбросы человечества полезны для стабилизации климата, поскольку они же остаются одной из основных причин потепления. Воздействие атмосферных аэрозолей тоже имеет нюансы, зависящие от сезона. Загрязнители воздуха могут усиливать засухи зимой и весной, а летом и осенью вызывать более обильные осадки.

В перспективе это приводит к еще большей дестабилизации глобальной погоды, добавили исследователи.

Ранее стало известно, что пчелы и бабочки опыляют на 70% меньше цветов из-за загрязнения воздуха.