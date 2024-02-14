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Диетолог рассказал, какие блины лучше есть во время Масленицы

Daily Mail: во время Масленицы не стоит увлекаться сладкими блинами

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Depositphotos

Дипломированный диетолог и автор книг о здоровом питании Роб Хобсон рассказал Daily Mail, что чрезмерное увлечение блинами с шоколадной пастой, сгущенкой и джемом может спровоцировать увеличение веса. Он порекомендовал готовить менее калорийные варианты блинов с начинкой из фруктов, ягод и йогурта.

Во время празднования масленицы люди зачастую не контролируют количество поступающих с пищей калорий. Дело в том, что некоторые виды начинок для блинов обладают очень высокой пищевой ценностью. Кроме того, в блинчиках с шоколадной пастой и джемом может содержаться половина рекомендуемой суточной нормы сахара для взрослых.

Хобсон советует обратить внимание на фрукты, орехи и йогурт как более полезные альтернативные варианты начинок. По его словам, свежие фрукты, такие как ягоды и бананы, хорошо также сочетаются с небольшим количеством арахисовой пасты. Фрукты являются источником витамина С и калия, в то время как ореховое масло содержит много витамина Е.

Кроме того, диетолог рассказал, что ягоды можно предварительно подогреть в микроволновке в течение 30 секунд. Это придаст им мягкость и позволит смешать с греческим йогуртом.

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