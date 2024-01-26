Размер текста
А
А
А

Ученые заявили об уничтожении важных климатических данных из-за таяния ледников

NatGeo: альпийский ледник Корбассиер стал непригодным для изучения климата

close
100%
youtube.com

Международная группа ученых из Швейцарии, Германии и Италии проанализировала ледовые керны, взятые из ледника Корбассиер в Швейцарских Альпах в 2018 и 2020 годах. Исследователи пришли к выводу, что таяние льда из-за потепления уничтожило хранившиеся во льдах химические элементы, с помощью которых специалисты изучали изменения климата. Статья опубликована в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Ледники во всем мире до недавнего времени служили своего рода «климатическими архивами» для ученых, поскольку в них сохранялись вещества из атмосферы прошлых эпох, подобно древесным кольцам или отложениям в океане.

Обычно количество связанных с частицами микроэлементов во льду колеблется в зависимости от сезона. Такие вещества, как аммоний, нитрат и сульфат, поступают из воздуха и откладываются на леднике в результате снегопадов.

По словам ученых, керн 2020 года с ледника Корбассиер почти непригоден для анализа, поскольку в нем содержится слишком мало микроэлементов. Вероятнее всего, они ушли вместе с талой водой при растоплении льдов.

«Это искажает характеристики слоистых включений. Климатический архив уничтожен. Представьте, что кто-то ворвался в библиотеку, украл множество книг, а остальные поставил не на те полки и даже перепутал отдельные слова на их страницах, сделав невозможным восстановление оригинальных текстов», — отметили руководитель исследования, химик-эколог Маргит Швиковски.

Исследователи изучили распределение изотопов кислорода во льду, которые могут предоставить информацию об изменении температуры, а также проанализировали ионные соединения, такие как аммоний, нитраты и сульфаты. Далее эксперты намерены выяснить, в какой степени это повлияет на комбинации органических веществ во льдах.

Экологи подчеркнули, что глобальное потепление ставит под угрозу сбор климатических данных не только в Альпах, но и в других горных системах Земли.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление угрожает крупнейшим в мире запасам питьевой воды.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами