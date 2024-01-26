Ученые заявили об уничтожении важных климатических данных из-за таяния ледников

Международная группа ученых из Швейцарии, Германии и Италии проанализировала ледовые керны, взятые из ледника Корбассиер в Швейцарских Альпах в 2018 и 2020 годах. Исследователи пришли к выводу, что таяние льда из-за потепления уничтожило хранившиеся во льдах химические элементы, с помощью которых специалисты изучали изменения климата. Статья опубликована в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Ледники во всем мире до недавнего времени служили своего рода «климатическими архивами» для ученых, поскольку в них сохранялись вещества из атмосферы прошлых эпох, подобно древесным кольцам или отложениям в океане.

Обычно количество связанных с частицами микроэлементов во льду колеблется в зависимости от сезона. Такие вещества, как аммоний, нитрат и сульфат, поступают из воздуха и откладываются на леднике в результате снегопадов.

По словам ученых, керн 2020 года с ледника Корбассиер почти непригоден для анализа, поскольку в нем содержится слишком мало микроэлементов. Вероятнее всего, они ушли вместе с талой водой при растоплении льдов.

«Это искажает характеристики слоистых включений. Климатический архив уничтожен. Представьте, что кто-то ворвался в библиотеку, украл множество книг, а остальные поставил не на те полки и даже перепутал отдельные слова на их страницах, сделав невозможным восстановление оригинальных текстов», — отметили руководитель исследования, химик-эколог Маргит Швиковски.

Исследователи изучили распределение изотопов кислорода во льду, которые могут предоставить информацию об изменении температуры, а также проанализировали ионные соединения, такие как аммоний, нитраты и сульфаты. Далее эксперты намерены выяснить, в какой степени это повлияет на комбинации органических веществ во льдах.

Экологи подчеркнули, что глобальное потепление ставит под угрозу сбор климатических данных не только в Альпах, но и в других горных системах Земли.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление угрожает крупнейшим в мире запасам питьевой воды.