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Астрономы выяснили, как черные дыры превращают звезды в плазменные «спагетти»

Nature: компьютерное моделирование воссоздало столкновение звезды с черной дырой

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DESY/Science Communication Lab

Израильские астрофизики из Еврейского университета в Иерусалиме провели сложное моделирование одного из самых впечатляющих космических катаклизмов — так называемого события приливного разрушения (tidal disruption event, TDE). Оно происходит, когда звезду втягивает в сверхмассивную черную дыру. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Когда светило приближается к гравитационной воронке, ее воздействие создает внутри звезды огромные приливные силы. Эти силы заставляют звезду растягиваться вертикально и сжиматься горизонтально, превращая огненный шар в тонкую нить звездной плазмы в процессе, известном как «спагеттификация».

Затем плазменная «макаронина» падает обратно к черной дыре, нагреваясь и создавая серию выбросов. При этом звездное вещество испускает очень яркие вспышки, способные затмить совокупный свет всех звезд в окружающей галактике на недели и даже месяцы.

С помощью компьютерного моделирования ученые обнаружили ранее неизвестный тип выбросов, возникающих во время TDE. Оказалось, что выделенная при этом энергия рассеивается быстрее, чем считали ученые.

Ранее астрономы обнаружили в космосе загадочный объект, напоминающий сверхлегкую черную дыру.

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