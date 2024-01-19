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Ученые научились находить в воздухе канцерогены и мутагены с помощью мха

FIG: мох показывает уровень полициклических ароматических углеводородов в среде

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Stu Crawford/Wikimedia Commons

Британские ученые из Абердинского университета выяснили, что обыкновенный мох можно использовать для мониторинга уровня загрязнения воздуха в городских условиях. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Geochemistry (FIG).

Команда сосредоточила внимание на образцах мха из парков и других общественных мест города Абердин. Собранные пробы проанализировали на содержание  полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) — одного из самых распространенных атмосферных загрязнителей. Некоторые ПАУ имеют сильные канцерогенные свойства, а также могут быть мутагенами и нарушать здоровое внутриутробное развитие.

Поскольку мхи получают воду и питательные элементы прямо из воздуха, а не из корневой системы, они эффективно собирают атмосферные загрязняющие вещества.

Эксперимент показал, что любой горожанин при желании может легко собрать мхи и использовать их для оценки присутствия ПАУ. Это позволяет ученым-любителям играть важную роль в мониторинге качества воздуха в городах и поселках по всему миру.

«Одним из самых интригующих открытий оказались различия между разными населенными пунктами. Хотя я ожидал, что придорожные мхи будут содержать значительные уровни ПАУ, то же самое произошло и с жилыми кварталами, когда туристическая деятельность возобновилась после пандемии», — отметил ведущий автор исследования, доктор Томас Дания.

Ранее ученые выяснили, что загрязнение воздуха повышает риск развития деменции после инсульта.

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