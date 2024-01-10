Ученые выяснили, как лучше спасать пострадавших от пожаров коал

Австралийские ученые из Школы зоотехники и ветеринарии Университета Аделаиды разработали рекомендации по лечению и реабилитации коал, пострадавших в результате лесных пожаров. Исследование опубликовано в научном журнале Veterinary Science (VetSci).

Специалисты проанализировали травмы, полученные сумчатыми медведями в горящих лесах. Помимо общих ожогов кожи, ветеринары обнаружили, что животные часто получали серьезные повреждения подушечек лап, что мешало им лазить по деревьям и спасаться от пламени. Также оказалось, что звери страдали от поражений легких в результате вдыхания дыма.

«Понимая степень ожогов кожи на подушечках лап, а также на покрытых шерстью участках тела, можно оценить вероятность реабилитации и возвращения коал в дикую природу», — отметила ведущий автор исследования Наташа Спейт.

По словам ученых, полученные результаты значительно улучшили понимание воздействия лесных пожаров на фауну, что может иметь решающее значение для планирования мер по уходу за пострадавшими зверями.

Ранее ветеринары назвали три главные причины вымирания коал.