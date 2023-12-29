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В Белоруссии завершили клинические испытания своей вакцины от COVID-19

Минздрав Белоруссии: клинические испытания вакцины от COVID-19 завершены

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Depositphotos

Клинические испытания белорусской вакцины от коронавируса завершены. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Белоруссии.

«Сегодня реализован значимый для Республики Беларусь проект, итогом которого стало создание отечественной инактивированной цельновирионной вакцины для медицинской профилактики COVID-19», — говорится в сообщении.

В прошлых публикациях Минздрава говорилось, что промышленное производство собственной вакцины планируется начать в конце 2023 — начале 2024 года.

В ноябре в России завершили вторую фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 на основе вируса гриппа. Ее готовят к третьей фазе, рассказали в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева.

В этом же месяце сообщалось, что университет Минздрава проводит исследование вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М».

Ранее страны ЕС выбросили вакцины от коронавируса на €4 млрд.

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