Программу перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA продлили до 2025 года

«Роскосмос» и NASA договорились продлить программу перекрестных полетов на МКС до 2025 года включительно. Об этом сообщается на сайте российской госкорпорации.

Согласно пресс-релизу, договоренность о продолжении перекрестных полетов была достигнута «в целях поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя «Роскосмоса» и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA».

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российская госкорпорация и NASA готовят новое дополнение к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию.

25 августа агентство «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым программам Сергея Крикалева сообщало, что «Роскосмос» и NASA согласовали дополнительный полет американского астронавта на МКС на российском корабле «Союз МС».

До этого портал SpaceNews писал, что американское космическое агентство NASA выразило надежду на дальнейшую работу с «Роскосмосом» после 2028 года.

Ранее НАСА продлило работу миссии New Horizons.