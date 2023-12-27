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Люди делали операции на черепе за тысячи лет до появления Древнего Египта

Arkeonews: в Турции нашли череп со следами операции возрастом 8500 лет

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Arkeonews

В Чатал-Хююк, одном из древнейших городов, известных науке, обнаружили череп возрастом 8500 лет со следами трепанации — хирургической операции по образованию отверстий в черепе. Об этом сообщает Arkeonews.

За тысячелетия до появления месопотамских городов в центральной Анатолии (территория современной Турции) процветал протогород Чатал-Хююк. В этом мегаполисе проживало до восьми тысяч человек, и он был просуществовал почти две тысячи лет. На данный момент изучено около тридцатой части города.

В новом исследовании ученые описали обнаруженный в Чатал-Хююк череп мужчины в возрасте 18-19 лет с круглым отверстием диаметром 2,5 сантиметра. На костях было множество следов разрезов, указывающих на то, что во время операции древние медики задели кожу головы. На черепе не было никаких признаков заживления. Это означает, что мужчина вряд ли пережил трепанацию: вероятнее всего, ее провели, когда он был едва жив.

Трепанация в прошлом использовалась при лечении головных болей, травм и психических расстройств. Найденный учеными череп — одно из старейших свидетельств трепанации, однако в Анатолии находили черепа с проделанными при жизни отверстиями, которые были старше этого как минимум на тысячу лет.

«Наша находка является одним из старейших экземпляров в Анатолии и отличается от других экземпляров того же периода размером отверстия. Наше открытие показывает, что люди, жившие 8500 лет назад, пытались лечить болезни, облегчить боль или страдания своих родственников и предотвратить летальный исход», — заявил в комментарии Anadolu Agency профессор из Университета Анадолу Хандан Устюндаг.

Ранее на юге Украины нашли колчан из человеческой кожи.

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