Микробиолог рассказала, почему безопасно употреблять сыр с плесенью

Микробиолог Хизер Халлен-Адамс (Heather Hallen-Adams) из университета Небраски (США) рассказала Live Science, что в голубых сортах сыра (таких как Рокфор, Дорблю) и Камамбере грибница плесени не продуцирует опасные для человека токсины. По этой причине их безопасно употреблять в пищу.

Халлен-Адамс объяснила, что в природе существуют миллионы видов плесени. Некоторые из них опасны для человека из-за токсических соединений, которые вырабатывают грибки и споры. В организм споры проникают через кожу, нос и рот. Грибок может стать причиной многих заболеваний, таких как астма, пневмония, синусит, расстройства желудочно-кишечного тракта. Тем не менее, есть и безвредные виды плесени.

Существует два основных вида сыра с плесенью — голубые сыры, такие как Стилтон, Рокфор и Горгонзола, и сыры с белой плесенью — Бри или Камамбер. Голубые сыры содержат разновидность плесени, которая называется Penicillium roqueforti. В процессе их производства споры смешиваются с творожной массой. По мере «формирования» продукта плесневые грибы разрастаются внутри сыра и образуют характерные сине-зеленые вкрапления. Сыры с белой плесенью изготавливаются с использованием вида Penicillium camemberti. Она является частью естественного процесса созревания этого сыра и образуется по периметру внешнего слоя куска.

Микробиолог добавила, что безопасность употребления в пищу определенных видов плесени была установлена путем проб и ошибок. Тем не менее, такие сыры, как Камамбер, впервые изготовленные в XVIII-XIX веках, отличаются продуманностью рецептуры.

Ранее ученые подтвердили пользу семян чиа для здоровья.