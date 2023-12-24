Ученые выяснили местонахождение легендарного царства Пунт

Исследователи обнаружители свидетельства, которые могут говорить о точном местонахождении легендарного края изобилия и блаженства — царства Пунт. Подробности рассказало РИА Новости.

О земле Пунт известно из нескольких источников, самый известный из которых — «Сказка о потерпевшем кораблекрушение». В ней рассказывается о том, как вельможа отправился в далекие земли по приказу фараона. Его корабль попал в бурю, и сановник оказался на незнакомом острове, где местное божество, Змей, одарило его всевозможными дарами.

Существуют также документы, согласно которым, правители Древнего Египта отправляли в Пунт масштабные экспедиции. А царь Пунта якобы даже согласился стать подданным царицы Хатшепсут после того, как та отправила в его земли делегацию с щедрыми дарами.

При этом подсказку точного местонахождения Пунта ученые нашли все в той же сказке о вельможе. В ней описывались различные животные, включая обезьян. Из других документов стало понятно, что речь идет конкретно о бабуинах. Изучив ДНК забальзамированных в XVI-X веках до нашей эры приматов, исследователи узнали, что они произошли с территории современных Сомали, Эритреи, Эфиопии и Джибути.

Известно, что на территории Эфиопии и Эритреи когда-то находилось Аксумское царство, которое, в свою очередь, являлось наследницей другой, более древней цивилизации, которой, возможно, было царство Пунт.

До этого ученые выяснили, что желтое стекло ливийской пустыни, из которого изготовлен кулон египетского фараона Тутанхамона, образовалось в результате удара метеорита о поверхность Земли.

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