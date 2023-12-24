Ученые получили стволовые клетки из мочи собак

Ученые из Университета Осаки разработали способ получения стволовых клеток собак из мочи. Он в 120 раз продуктивнее обычных методов и позволит разработать терапию многих неизлечимых заболеваний собак и кошек. Исследование опубликовано в журнале Stem Cell Reports.

Соматические клетки (зрелые клетки тела) собак тяжело перепрограммировать в стволовые. Один из способов решения проблемы — использование клеток другого вида, которые выращивают вместе с клетками собак, чтобы облегчить их превращение в стволовые. Этот подход несет риски, связанные с иммунной реакцией собак. Новый метод решил эту проблему.

Ученые выявили шесть генов, которые могут увеличить количество получаемых стволовых клеток собак примерно в 120 раз по сравнению с традиционными методами. Авторы показали, что можно получить стволовые клетки из клеток соединительной ткани (фибробластов), выделенных из мочи. Разработанный метод — простой и безболезненный. Кроме того, исследователям удалось получить собачьи стволовые клетки без фидерных клеток, что до сих пор было невозможно.

«По-прежнему существует множество заболеваний, которые либо неизлечимы, либо не до конца изучены. В будущем я намерен продолжить исследования по дифференцировке собачьих стволовых клеток в различные типы клеток и применять их для лечения больных собак, надеюсь, это принесет радость многим животным и их владельцам», — отметил автор исследования профессор Синго Хатоя.

Ранее биологи развеяли миф о белках-вампирах, охотящихся на оленей.