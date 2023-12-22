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Стоматолог рассказала, как позаботиться о здоровье зубов на новогодних праздниках

Tufts University: на новогодних праздниках стоит избегать употребления мармелада

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Pexels

На новогодних праздниках лучше ограничить употребление алкоголя, разъедающего зубную эмаль. Также стоит отказаться от мармелада и ирисок в пользу шоколада. Об этом рассказала Айкатерини Папатанасиу, временно исполняющая обязанности заведующей кафедрой комплексного ухода в школе стоматологической медицины Университета Тафтса. Рекомендации опубликованы на сайте Tufts University.

Специалист отметила, что закуски и напитки на основе углеводов могут спровоцировать развитие кариеса и механические повреждения зубов. По этой причине стоит отказаться от употребления леденцов, попкорна, мармелада и ирисок. При разгрызании леденцов или нераскрывшихся зерен попкорна риск появления сколов и микротрещин на зубах довольно высок.

Частицы липких сладостей могут застревать в зубах и оставаться в полости рта в течение длительного времени. Это чревато появлением кариеса. Кроме того, разжевывание жестких, тягучих конфет может привести к расшатыванию коронок. Более безопасным решением будет остановить выбор на шоколаде.

Папатанасиу добавила, что кислые и сладкие алкогольные напитки способствуют разрушению зубов. Красное вино может вызвать потемнение эмали, а сладкие коктейли — повысить риск развития кариеса. Специалист рекомендует сократить употребление алкоголя всех видов, чтобы сохранить зубы здоровыми. По этой же причине нежелательно злоупотреблять фруктовыми соками.

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