В России через три года может появиться свой Starlink

Российская компания «Бюро 1440», входящая в состав холдинга «Икс холдинг», планирует запустить коммерческий сервис спутникового интернета к 2027 году. Об этом пишут «Ведомости».

Для начального покрытия компании потребуется 250 спутников, а к 2030 году планируется запуск более 700 аппаратов для обеспечения глобального покрытия. Об этом заявил генеральный директор группы компаний Yadro, также входящей в холдинг «Икс холдинг», Алексей Шелобков на открытии тестовой зоны 5G на выставке-форуме «Россия».

По словам топ-менеджера, увеличение числа спутников будет необходимо при росте числа абонентов. Представитель Yadro отметил, что потенциальное количество абонентов сервиса в России оценивается консервативно в 1,5–2 миллиона человек, а по всему миру — до 12 миллионов конечных пользователей.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Подразделение SpaceX, занимающееся исследованиями, разработкой и производством спутниковых систем, расположено в Редмонде (штат Вашингтон).

Ранее сообщалось, что в России создадут вечный двигатель для спутников.