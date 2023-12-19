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Новый отечественный препарат для лечения одного из видов рака зарегистрировали в России

Biocad: новый препарат для лечения рака кожи зарегистрировали в России

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Global Look Press

В России был зарегистрирован новый лекарственный препарат под названием «Нурдати», предназначенный для борьбы с раком кожи. Это средство увеличивает иммунитет организма в борьбе с опухолью, сообщили в пресс-службе российской биотехнологической компании Biocad агентству РИА Новости.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало оригинальный препарат для лечения нерезектабельной или метастатической меланомы. Препарат разработан компанией Biocad и состоит из комбинации двух моноклональных антител — нурулимаба и пролголимаба... » — уточнили в компании.

Комбинация нурулимаба и пролголимаба активизирует Т-лимфоциты на различных этапах иммунного ответа, чтобы они могли полностью распознать и уничтожить злокачественные клетки.

«Другими словами, запускается иммунологический контроль над опухолью, и организм начинает самостоятельно бороться с злокачественным образованием», — пояснили в компании.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев рассказал, что если родинка на теле меняет форму, цвет и размер, появляются трещины и углубления, а человек при этом чувствует зуд и боль, то это могут быть признаки развития меланомы. Злокачественная опухоль кожи развивается из пигментных клеток меланоцитов, которые отвечают за появление родинок. Стоит отмечать быстрый рост родинки, появление более темных или более светлых участков и вкраплений, выпадение волос около родинки.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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