Российские ученые создали таргосомы для диагностики и лечения рака

Ученые Института биофизики будущего МФТИ совместно с коллегами разработали опытный препарат для диагностики и лечения рака на основе наночастиц. Он может применяться для прицельного уничтожения раковых клеток комбинацией фототерапии и таргетной химиотерапии. В будущем на основе разработки может быть создан препарат для лечения рака, сообщили RT в пресс-службе Минобрнауки.

Средство действует с помощью наночастиц, которые связываются с рецепторами раковых клеток и доставляют терапевтические препараты прямо в опухоль. Испытания на животных подтвердили, что эффективность разработки превышает 90%.

В исследовании отмечается, что обычная химиотерапия имеет побочные эффекты из-за воздействия не только на злокачественные, но и на здоровые ткани. По этой причине ученые ищут способы воздействовать только на раковые клетки. Самыми перспективными в этом направлении средствами являются наноструктуры, отметили авторы работы.

В данном случае в основу препарату положены наночастицы из биосовместимого сополимера на основе молочной и гликолевой кислот (PLGA).

При этом препарат действует на образование одновременно химическими и фотодинамическими методами. Именно это, по словам завлабораторией биохимических исследований канцерогенеза МФТИ Виктории Шипуновой, позволило достичь высокой терапевтической эффективности при лечении опухолей у лабораторных грызунов. Разработка, по мнению ученых, является отличным кандидатом на использование в медицинских препаратах.

Напомним, также ученые разработали новый потенциальный метод лечения рака крови с помощью подавления экспрессии гена MYNRL15. Отмечается, что эта работа открывает новые возможности для лечения лейкемии.

Ранее сообщалось о появлении новой модели искусственного интеллекта, которая умеет прогнозировать выживаемость при раке.