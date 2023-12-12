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Стало известно, где будет виден звездопад Геминиды

Звездопад Геминиды будет виден над южным горизонтом в ночь на 14 декабря

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В ночь на 14 декабря ожидается пик активности метеорного потока Геминиды. Астрономы прогнозируют до 150 «падающих звезд» в час, пишет ТАСС.

По информации, полученной из пресс-службы Московского планетария, это явление можно будет наблюдать на всей территории России над южным горизонтом при ясной погоде.

Геминиды, исходя из количества «падающих звезд», являются самым впечатляющим звездопадом. Они характеризуются яркими белыми метеорами, которые вспыхивают на небе, когда небольшие небесные тела сгорают в атмосфере Земли. Источником этих частиц является объект 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), который находится между астероидами и кометами.

Важно отметить, что Луна в ночь пика будет близка к новолунию, поэтому она не будет создавать световое загрязнение на небе, что обеспечит лучшие условия для наблюдения.

Накануне группа финских астрономов из Хельсинского университета впервые изучила состав астероида Фаэтон, который ежегодно вызывает в небе над Землей звездопад.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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