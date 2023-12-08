Исследователи выяснили главное условие миграции предков человека из Африки

Датские ученые из Орхусского университета пришли к выводу, что главной причиной миграции предков современных людей из Африки около 2,1 млн лет назад стал комфортный климат в Сахаре на пути их следования. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Представители вида Homo erectus или человек прямоходящий отправились в Европу и Азию через северо-восточную Африку и Ближний Восток. Долгое время оставалось загадкой, как далекие предки смогли пересечь бесплодные земли, лишенные еды, воды и тени.

Согласно новому исследованию, путешествие первых людей на север, возможно, было более приятным, поскольку пустыня Сахара в то время была зеленее, чем когда-либо за 4,5 млн лет своего существования.

На это указывает углеродный анализ отложений из Сахары. Он показал, что 2 млн лет назад там было много растений и царил более влажный климат.

«Зеленые» периоды в Африке возникают по той же причине, что и ледниковые периоды в северных широтах. И те и другие связаны с небольшими изменениями орбиты Земли вокруг Солнца.

«Земля немного колеблется на своей орбите вокруг Солнца. Именно это колебание создает перемены климата каждые 21 тыс. лет, делая Африку более влажной. Другая причина колебаний заключается в том, какую форму принимает орбита Земли. В некоторые периоды траектория движения вокруг Солнца более эллиптическая, а в другие — более круглая. Это вызывает колебания с интервалом от 100 тыс. до 400 тыс. лет», — объяснила соавтор исследования Рэйчел Люпиен.

По ее словам, 2,1 млн лет назад совпали несколько циклов, чем и воспользовались Homo erectus.

Ранее в Китае нашли останки неизвестной прежде эволюционной линии людей.