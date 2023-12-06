Ученые отметили уменьшение ледников на китайской стороне Горного Алтая

Группа ученых из Северо-Западного института среды и ресурсов Китайской академии наук исследовала изменения криосферы и их влияние на региональные водные ресурсы в горах Алтая на территории КНР с 2000 по 2021 год. Результаты работы опубликованы в научном журнале CATENA.

Специалисты полагались на данные дистанционного зондирования, наземные стационарные наблюдения и результаты полевых экспедиций.

Исследователи обнаружили, что ледники в горах Китайского Алтая сокращаются и истончаются с 2000 года из-за повышения температуры и увеличения количества снегопадов.

Также выяснилось, что глубина снежного покрова в алтайских горах за китайской границей значительно увеличилась с 2000 по 2021 год, но площадь снежного покрова имела тенденцию к небольшому уменьшению.

Кроме того, исследование показало сокращение площади вечной мерзлоты в горах на китайской части Алтая.

В целом вклад элементов криосферы Китайского Алтая в сток реки Иртыш составил около 41,9%. Из них наибольшее влияние на уровень воды в Иртыше оказывают талые воды снежного покрова — около 37,1%. Далее следуют талые ледниковые воды (около 3,4%), а вечная мерзлота обеспечивает около 0,6% стока реки.

Ранее российские ученые выяснили, что ледники Горного Алтая уменьшились в два раза за полтора века.