Ученые выяснили, что рекордные температуры держатся на Земле последние шесть месяцев

В 2023 году на Земле рекордно высокие ежемесячные температуры регистрировались шесть месяцев подряд. Об этом сообщает информагентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные Европейского климатического агентства.

По информации ученых, минувший ноябрь был почти на 0,3 °C теплее предыдущего температурного максимума за данный месяц. Средняя температура за указанный период составила 14,22 °C.

«Последние полгода были действительно шокирующими. У ученых заканчиваются эпитеты, чтобы описать это», — сказала заместитель директора Службы по изменению климата «Коперник» Европейского космического агентства Саманта Берджесс.

По подсчетам специалистов «Коперника», в 2023 году на Земле было примерно на 0,7 °C теплее, чем в предыдущий самый теплый 2016 год. Это очень близко к международному порогу, установленному миром для изменения климата. Климатологи отметили, что прошедшая осень стала самой жаркой в истории человечества.

Эксперты считают, что температурные рекорды обусловлены двумя факторами: изменением климата из-за сжигания ископаемого топлива и природным явлением Эль-Ниньо, вызывающим потепление в центре Тихого океана, что сказывается на всей планете.

Ранее ученые выяснили, как глобальное потепление влияет на парниковые газы в океане.