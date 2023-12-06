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Лингвисты нашли связь между климатом и громкостью речи

PNAS Nexus: жители тропических регионов говорят громче обитателей севера

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Немецкие лингвисты из Кильского университета выяснили, что температура окружающей среды влияет на громкость речи. Это значит, что языки в более теплых регионах звучат громче, чем в холодных. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

По словам ученых, эта закономерность связана с физикой воздуха.

«С одной стороны, сухость холодного воздуха затрудняет воспроизведение звонких звуков, что требует вибрации голосовых связок. С другой стороны, теплый воздух имеет тенденцию ограничивать глухие звуки, поглощая их высокочастотную энергию», — объяснил один из авторов работы, доктор Серен Вихманн.

Эти факторы могут способствовать увеличению громкости определенных звуков речи в более теплом климате, что в научных терминах называется звучностью.

Вихманн и его коллеги обнаружили, что языки, распространенные вокруг экватора, имеют, в частности, высокую среднюю звучность, а языки Океании и Африки имеют самый высокий соответствующий индекс. Напротив, мировой рекорд по низкой звучности принадлежит языкам салиш на северо-западном побережье Северной Америки.

Однако из этой тенденции есть некоторые исключения. Например, некоторые языки в Центральной Америке и на материковой части Юго-Восточной Азии имеют довольно низкую среднюю звучность, хотя на них говорят в очень теплых регионах.

Ученым удалось установить четкую связь между средней звучностью языковых семей и среднегодовой температурой. Исключения позволяют предположить, что влияние температуры на звучность развивается медленно и формирует звуки языка на протяжении веков или даже тысячелетий.

Подобные исследования могут открыть новые пути к пониманию человеческого общества и процессов миграции.

Ранее ученые открыли универсальную систему общения с помощью жестов.

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