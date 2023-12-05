Астрофизики нашли источник странных выбросов радиации из центра Млечного Пути

Астрофизики из Национального автономного университета Мексики изучили источник мощных всплесков радиации, исходящих из центра нашей Галактики Млечный путь в 26,7 тыс. световых лет от Земли. По словам ученых, выбросы гамма-лучей исходят из сгустка материи, вращающегося вокруг черной дыры Стрелец А* со скоростью, составляющей около 30% от скорости света. Исследование опубликовано в научном журнале Astrophysics.

Открытие может решить загадку, которая озадачивала астрономов последние два года. Впервые гамма-импульсы от Стрельца А* обнаружили в 2021 году. Однако лучи не могли исходить непосредственно из сверхмассивной черной дыры, поскольку ни свет, ни любые другие виды излучения во Вселенной не способны преодолеть ее чудовищную гравитацию.

Выбросы такой силы также не могли исходить от аккреционного диска (структуры из пыли и газа) Стрельца А*, поскольку главная черная дыра нашей галактики окружена очень скромным количеством вещества и потребляет его крайне медленно. Однако некий источник продолжал посылать оттуда гамма-лучи в сторону Земли с интервалом в 76 минут.

Ученые проанализировали общедоступные данные на предмет закономерностей периодичности гамма-излучения и пришли к выводу, что лучи должен испускать сгусток газа, вращающийся вокруг Стрельца А* со скоростью 320 млн км/ч.

«Совпадение многоволновой периодичности в рентгеновских и гамма-лучах указывает на единый физический механизм, который их производит», — говорится в статье.

Открытие поможет ученым лучше понять процессы в среде вокруг сверхмассивных черных дыр, подобных Стрельцу А*.

Ранее исследователи выяснили, с какой скоростью вращается черная дыра в центре Млечного Пути.