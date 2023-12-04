Новый суперкомпьютер МГУ поможет разработать методики точного земледелия

Осенью 2023 года начал работу четвертый суперкомпьютер «МГУ — 270 лет». Он поможет анализировать изображения для точного фенотипирования растений, разработать методики точного земледелия, создать сети передачи данных нового поколения и научить ИИ анализировать большое количество научной информации, об этом «Газете.Ru» рассказал ректор университета, академик РАН Виктор Садовничий.

«При помощи суперкомпьютера специалисты займутся разработкой математических методов машинного обучения для обработки текстовой научной информации большого объема, интеллектуальным анализом изображений для высокопроизводительного фенотипирования растений и точного земледелия, прогнозированием качества гетерогенных каналов в сетях передачи данных на основе вероятностных моделей и методов машинного обучения и т.д.», — рассказал Садовничий.

По его словам, новый суперкомпьютер предназначен для разработки новых методов и инструментов ИИ, решения задач в сфере информационной безопасности, создания программных и аппаратных средств систем ИИ, а также конструирования репрезентативных наборов данных для обучения систем ИИ в различных областях.

«Это уникальная машина, мощная — 400 петафлопс AI, с архитектурой, основанной на активном использовании графических процессоров. Исследования уже стартовали», — заключил ректор МГУ.

Подробнее о других разработках крупнейшего вуза России, отечественной силиконовой долине, нейросети с памятью человека и совместном российско-китайском проекте — в интервью Садовничего «Газете.Ru».

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