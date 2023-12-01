Ученые предупредили о снижении урожаев плодов и орехов из-за глобального потепления

Американские ученые из Калифорнийского университета сельского хозяйства и природных ресурсов предупредили, что в результате изменения климата фермы столкнутся с резким увеличением численности сельскохозяйственных вредителей. Это создаст угрозу выращиванию персиков, миндаля и других орехов. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STTE).

Согласно статье, популяции трех основных насекомых-вредителей — яблонной плодожорки, персиковой плодожорки и восточной плодожорки — будут расти вместе с повышением температуры.

Исследование показало, что из-за потепления эти насекомые появятся весной на 28 дней раньше, а время между сменой их поколений сократится на 19 дней.

«Яблонная плодожорка — основной вредитель на плантациях грецких орехов, площадь которых только в Калифорнии составляет более 141 тыс. гектаров. Аналогично, персиковая и восточная плодожорки сильнее прочих насекомых угрожают персикам. Фермеры должны контролировать почти каждое поколение этих существ, чтобы защитить плоды и избежать экономических потерь», — отметила соавтор научной работы Джалендра Риджал.

Исследование будет иметь решающее значение для предоставления производителям поддержки и рекомендаций о последних разработках в области борьбы с вредителями и о том, как адаптировать эти методы.

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