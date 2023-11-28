Ученые зафиксировали резкое таяние крупного ледника в Антарктиде

Британские гляциологи (специалисты по изучению льдов) из Университета Лидса зафиксировали стремительное таяние крупного ледника Кадмана на западе Антарктического полуострова. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Как показал анализ спутниковых снимков, с ноября 2018 по май 2021 года ледник Кадмана отступил на восемь километров из-за того, что отделявшие его от моря шельфовые льды истончились и обрушились.

По словам ученых, шельфовый ледник действовал как контрфорс, не дававший береговым ледяным массам приблизиться к воде.

Лишившись сдерживающего буфера, ледник Кадмана удвоил скорость сброса льда в океан, которая на сегодня составляет 2,16 млрд тонн в год.

«Мы были удивлены скоростью, с которой Кадман превратился из очевидно стабильного ледника в ледник, в котором мы наблюдаем внезапное ухудшение состояния и значительную потерю льда», — отметил руководитель научной группы Бенджамин Уоллис.

По мнению ученых, ледник Кадмана сейчас находится в состоянии «существенного динамического дисбаланса». Лед на леднике продолжает становиться все тоньше, при этом высота над уровнем моря снижается со скоростью около 20 метров в год, что сравнимо с высотой пятиэтажного здания.

Считается, что быстрые динамические изменения в ледниковой системе Кадмана спровоцировали необычно высокие температуры океанской воды в начале 2018/19 года вокруг западной части Антарктического полуострова. Переломный момент был достигнут в 2018 году из-за прибытия необычно теплой океанской воды, из-за которой шельфовый ледник оторвался от дна. Это привело к тому, что ледник Кадмана увеличил расход льда на 28% за 13 месяцев.

Гляциологи отметили, что соседние с Кадманом ледники Функ и Левер остались относительно стабильными. Это можно объяснить наличием подводных хребтов на глубине от 200 до 230 метров. Эти скалы действуют как защитный барьер, отводя теплую воду от берегов.

Ранее ученые заявили о необратимом таянии льдов Западной Антарктиды.