Геронтологи установили ключевой фактор старения мозга в связи с возрастом

Американские геронтологи из Университета штата Нью-Йорк в Стони-Брук изучили, как сказывается старение клеток мозга на его когнитивных функциях. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Gerontology: Biological Sciences (JGBS).

Специалисты решили выяснить, почему у людей одного и того же возраста могут наблюдаться разные уровни мыслительных способностей, включая память и скорость обработки информации.

По мнению ученых, это объясняется биологическим возрастом человека, также известным как эпигенетическое старение. Данный параметр отражает физиологическое состояние организма, а не количество прожитых им лет.

В ходе исследования геронтологи проанализировали данные 142 человек в возрасте от 25 до 65 лет. Участники в течение 14 дней проходили когнитивные тесты на смартфонах. Задания позволяли оценить скорость обработки информации и состояние рабочей памяти — системы мозга, где мы храним новые впечатления. После двух недель испытаний добровольцы сдали кровь на анализ ДНК.

Результаты показали, что люди, чей биологический возраст превышал хронологический, в среднем продемонстрировали худшие результаты в скорости обработки информации и эффективности рабочей памяти.

Исследователи также изучили, насколько результативность людей менялась от одного момента к другому. Они обнаружили, что люди с более высоким биологическим возрастом демонстрируют большую вариативность своих когнитивных функций, что указывает на потенциально менее стабильные когнитивные способности.

Хотя биологический возраст продемонстрировал четкую связь с когнитивными способностями, хронологический возраст также был важным предиктором, но по-другому. Участники постарше, как правило, демонстрировали меньшую вариативность в своих когнитивных способностях, что позволяет предположить, что с возрастом их умственные функции могут стать более стабильными, пусть и не очень быстрыми.

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