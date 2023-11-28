Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Геронтологи установили ключевой фактор старения мозга в связи с возрастом

JGBS: снижение мыслительных способностей связано с биологическим возрастом мозга

close
100%
Freepik.com

Американские геронтологи из Университета штата Нью-Йорк в Стони-Брук изучили, как сказывается старение клеток мозга на его когнитивных функциях. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Gerontology: Biological Sciences (JGBS).

Специалисты решили выяснить, почему у людей одного и того же возраста могут наблюдаться разные уровни мыслительных способностей, включая память и скорость обработки информации.

По мнению ученых, это объясняется биологическим возрастом человека, также известным как эпигенетическое старение. Данный параметр отражает физиологическое состояние организма, а не количество прожитых им лет.

В ходе исследования геронтологи проанализировали данные 142 человек в возрасте от 25 до 65 лет. Участники в течение 14 дней проходили когнитивные тесты на смартфонах. Задания позволяли оценить скорость обработки информации и состояние рабочей памяти — системы мозга, где мы храним новые впечатления. После двух недель испытаний добровольцы сдали кровь на анализ ДНК.

Результаты показали, что люди, чей биологический возраст превышал хронологический, в среднем продемонстрировали худшие результаты в скорости обработки информации и эффективности рабочей памяти.

Исследователи также изучили, насколько результативность людей менялась от одного момента к другому. Они обнаружили, что люди с более высоким биологическим возрастом демонстрируют большую вариативность своих когнитивных функций, что указывает на потенциально менее стабильные когнитивные способности. 

Хотя биологический возраст продемонстрировал четкую связь с когнитивными способностями, хронологический возраст также был важным предиктором, но по-другому. Участники постарше, как правило, демонстрировали меньшую вариативность в своих когнитивных способностях, что позволяет предположить, что с возрастом их умственные функции могут стать более стабильными, пусть и не очень быстрыми.

Ранее врачи выяснили, что здоровая диета омолаживает мозг минимум на девять месяцев.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий