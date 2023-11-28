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В Японии признали, что КНДР добилась прогресса в своих ракетных технологиях

Власти Японии заявили, что Пхеньян добился прогресса в ракетных технологиях

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Японские власти утверждают, что Северная Корея достигла определенного прогресса в своих ракетных технологиях. Это было объявлено на пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, пишет ТАСС.

Он отметил: «С учетом запуска спутника мы считаем, что Северная Корея достигла определенного прогресса в своих ракетных технологиях». Однако Мацуно не прокомментировал заявление Пхеньяна о том, что их разведывательный спутник «Маллигён-1» сделал фотографии Белого дома и Пентагона. Генсек японского правительства подчеркнул, что министерство обороны продолжает анализировать всю ситуацию вокруг спутника.

Тем временем Хирокадзу Мацуно выразил уверенность в том, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи представляет угрозу для безопасности Японии и всего международного сообщества. Он назвал «продолжающиеся провокации Северной Кореи абсолютно неприемлемыми».

В ночь на 28 ноября Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике представил доклад лидеру страны Ким Чен Ыну о подготовке спутника к выполнению разведывательных задач. В докладе были представлены фотографии военно-морской базы Норфолк, судоверфи Newport News, района аэродрома в штате Вирджиния, а также Белого дома и Пентагона. Ранее лидер КНДР также видел фотографию американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане и фотографию итальянской столицы, сделанную вечером 25 ноября.

21 ноября Северная Корея успешно запустила свой первый разведывательный спутник «Маллигён-1» с помощью ракеты-носителя «Чхоллима-1». В ответ на это 22 ноября Южная Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности, особенно в отношении бесполетных зон. Затем 23 ноября министерство обороны Северной Кореи заявило, что они больше не будут соблюдать все соглашения и возобновят применение запрещенных мер.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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