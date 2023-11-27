102-летняя женщина перечислила привычки, продлевающие жизнь

Джанет Гиббс из Новой Зеландии, которой недавно исполнилось 102 года, рассказала, что физическая активность, правильное питание и общение — ключ к здоровому старению и долгой жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Гиббс рассказала, что всегда была активной. Она часто играла в гольф, боулинг, теннис, хоккей, а также каталась на велосипеде. Отмечается, что долгожительница до 86 лет состояла в гольф-клубе Patterson River, а затем присоединилась к другому. Гиббс считает, что тренировки необходимы каждому человеку.

Кроме того, долгой жизни способствует общение с друзьями и семьей. Гиббс утверждает, что время, проведенное с более молодыми людьми, помогает сохранять умственный тонус. Другим способом поддержания ясности ума долгожительница считает чтение книг.

Помимо активного образа жизни и высокого уровня социальной активности, Гиббс придерживается здорового питания, однако она не уточнила, что подразумевает под этим. Многие другие долгожители предпочитают употреблять много клетчатки и углеводов, содержащихся в овощах и цельнозерновых продуктах.

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