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Ученые выяснили, что озоновая дыра над Антарктикой продолжает углубляться

NatComms: антарктическая озоновая дыра становится глубже в весенние месяцы

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Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

Новозеландские ученые из университета Отаго выяснили, какие процессы происходят в озоновой дыре над Южным полюсом Земли. Несмотря на признаки восстановления, пробоина в защитном слое планеты продолжает демонстрировать сезонные углубления. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Специалисты заявили, что, несмотря на снижение концентрации разрушающих озон хлорфторуглеродов, с 2004 по 2022 год уровень озона в среднем слое стратосферы сократился на 26%. Об этом свидетельствуют спутниковые данные.

Наблюдения показали, что истончение озона происходит в весенние месяцы.

«Шесть из последних девяти лет характеризовались действительно низким содержанием озона и чрезвычайно большими озоновыми дырами. Возможно, сейчас в атмосфере происходит что-то еще — возможно, из-за изменения климата — и это маскирует часть восстановления озонового слоя», — отметила соавтор исследования Анника Сеппала.

Еще одной причиной истощения озонового слоя Земли стало гигантское извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у островов Тонга в январе 2022 года, отметили специалисты.

Ранее исследователи оценили масштабы озоновой дыры в 2023 году.

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