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Археологи нашли площадку для массовых жертвоприношений лошадей в Испании

PLOS One: испанский памятник железного века оказался местом жертвенных ритуалов

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PLOS

Испанские археологи из Валенсийского института выяснили, что постройка конца V века до нашей эры Касас дель Турунюэло на юго-западе страны в древности использовалась как место массовых жертвоприношений различных животных. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Ученые изучили и датировали 6770 костей, принадлежавших 52 животным, которые были захоронены в три последовательных этапа. Большинство жертв оказалось взрослыми лошадьми, однако среди ритуальных подношений также обнаружили некоторое количество крупного рогатого скота, свиней и одну собаку.

На первых двух стадиях скелеты животных были в основном целыми, однако кости из третьей группы демонстрировали следы обработки для последующего употребления в пищу. Это позволило предположить, что ритуал сопровождался трапезой.

Исследователи отметили, что в качестве жертв отбирались только взрослые особи. Также в процедуре важную роль играл огонь, на что указывает наличие сожженных остатков растений и останков животных. Еще одной интересной особенностью стало Касас дель Турунюэло большое количество принесенных в жертву лошадей.

По словам археологов, находка позволит лучше понять роль массовых жертвоприношений животных в культуре жителей Европы железного века.

Ранее археологи обнаружили в Испании древнюю стелу с изображением мужчины-воина в женских украшениях, что поставило исследователей в тупик.

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