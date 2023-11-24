Япония нашла в космосе спутник КНДР

Министерство обороны Японии заявило об обнаружении объекта на орбите Земли, который, возможно, является спутником КНДР, сообщил министр обороны Минору Кихара. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что подтверждено движение некоего объекта по орбите Земли. Однако Кихара воздержался от оценки успешности запуска северокорейского спутника.

Ранее комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что Пхеньян, вероятно, смог вывести свой первый разведывательный спутник на орбиту. Однако Южная Корея требует дополнительного времени для определения нормальной работы этого аппарата.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее сообщило об успешном запуске разведывательного спутника КНДР под названием «Маллигён-1», который был выведен на орбиту. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил ученых, инженеров и работников, принимавших участие в этом проекте.

21 ноября 2023 года в 22:42:28 по пхеньянскому времени (13:42:28 UTC) на Полигоне запусков спутников Сохэ был выполнен успешный пуск ракеты-носителя нового типа «Чхоллима-1».

Выведение прошло успешно, и через 705 секунд после старта, в 22:54:13, разведывательный спутник «Маллигён-1» был доставлен на близкую к расчетной солнечно-синхронную орбиту с параметрами: наклонение – 97,43°; минимальная высота – 492,9 км; максимальная высота – 512,2 км; период обращения – 94,67 мин.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».