Российские ученые создали обеззараживающее покрытие для разных поверхностей

Ученые Института химических технологий (ИНХИТ) Новосибирского государственного университета (НГУ) запатентовали композицию для нанесения фотоактивного покрытия на поверхность пористых и непористых материалов. Вещество удаляет различные химические соединения и биомолекулы, входящие в состав ДНК и РНК вирусов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Испытания показали высокий уровень обеззараживающих свойств нового покрытия и возможность его использования на протяжении длительного времени. Кроме того, разработка оказалась дешевой в производстве, что позволит применять ее для защиты лабораторий, школ, вузов, больниц, поликлиник и других мест общественного пользования от болезнетворных микроорганизмов.

«Наш состав оптимально использовать для обработки больших по площади поверхностей: стен, пола, предметов мебели, главное, чтобы они были освещены, при этом, неважно, солнечный это свет или искусственное освещение, — композиция с равной эффективностью будет осуществлять обеззараживание поверхности», — рассказал «Газете.Ru» директор Института химических технологий (ИНХИТ) НГУ, доктор химических наук Денис Козлов.

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