Психологи объяснили, как не стоит утешать скорбящего человека

Канадские ученые из Трентского университета в Ошаве выяснили, что стоит и чего не стоит говорить для утешения людей, которые скорбят из-за потери близких. Статья опубликована в научном журнале Journal of Death and Dying (JDD).

В исследовании приняли участие 20 родителей, потерявших близких, и 11 поставщиков ритуальных услуг. Участников попросили описать свои переживания и чувства во время утраты, особенно связанные с потерей ребенка. Их также попросили определить ключевые слова сочувствия и рассказать, что было полезно и бесполезно в это трудное время.

Одним из главных выводов стало пагубное влияние бестактных замечаний, сделанных людьми из лучших побуждений. Участники сообщили, что чувствовали себя обиженными и разочарованными комментариями, которые были призваны их утешить, но оказались бесполезными. Эти замечания подразделялись на несколько категорий, включая религиозные объяснения утраты, сравнения с горем других, неуместные вопросы и советы.

Ученые подчеркнули, что в общении со скорбящим человеком следует избегать связанных с религией объяснений трагедии, если сочувствующий не знает, каких взглядов и убеждений придерживается перенесший потерю.

Сравнение своего опыта горя с ситуацией других обычно также не приносит пользы. Еще одним открытием стало негативное влияние непрошенных советов вида «Ты должен с этим справиться», «Сделай то-то и то-то». Скорбящие часто чувствовали, что таким образом их пытаются отвлечь от переживаний, что не всегда приветствовалось.

Наконец, бестактные замечания часто подразумевали ожидание быстрого выздоровления. Комментарии вроде «Тебе станет намного лучше, когда ты переживешь Рождество» или «Прошло шесть месяцев; тебе не стало лучше?» воспринимались как бесчувственные и пренебрежительно относящиеся к процессу скорби. Этот вывод подчеркивает необходимость большей осознанности и чувствительности при поддержке кого-то в горе.

Важно отметить, что участники исследования признали, что те, кто делал бестактные замечания, не хотели причинить вред. Вместо этого они пытались утешить и поддержать, но не понимали, как их слова могут повлиять на скорбящих.

По словам опрошенных, лучше всего им помогала непредвзятая поддержка со стороны семьи, друзей, супругов и работодателей. Это помогало им чувствовать себя менее изолированными и одинокими в трудный период жизни. Положительную роль также сыграли службы помощи и группы поддержки для перенесших утрату, где люди могли поделиться своим опытом пережитого.

Для некоторых скорбящих возвращение на работу обеспечило порядок и распорядок дня, которые они нашли полезными. Поддержка коллег также способствовала процессу их выздоровления. Те, у кого не было работы, либо создавали распорядок дня, либо выражали желание трудоустроиться, чтобы предотвратить чрезмерные размышления о потере.

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