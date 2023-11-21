Стало известно, почему красное вино может вызывать головную боль

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что красное вино может вызывать головную боль у некоторых людей из-за содержания в нем растительных пигментов — флавоноидов. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Как правило, головная боль после употребления красного вина у некоторых людей появляется в течение 30 минут. Исследователи выяснили, что ее провоцируют флавоноиды — растительные пигменты, которые содержится в винограде. Соединение из группы флавоноидов, действие которого ученые связали с возникновением головной боли, называется кверцетин. Он придает цвет многим фруктам и овощам. Кверцетин обладает антиоксидантными свойствами (защищает клетки от разрушения в процессе окисления).

Однако при попадании в организм вместе с молекулами этанола кверцетин преобразуется в другую форму, называемую глюкуронидом кверцетина. В такой форме оно блокирует метаболизм алкоголя — процесс, в ходе которого органы и системы человеческого тела разлагают алкоголь и превращают его в другие вещества, чтобы впоследствии вывести через мочевыводящие пути. В результате в организме накапливается токсин ацетальдегид, который вызывает покраснение лица, тошноту, рвоту и головную боль.

Содержание кверцетина в разных видах вина может варьироваться в зависимости от способа производства напитка, сорта винограда и места произрастания деревьев. Чтобы выяснить, какие виды вин вызывают более сильную головную боль, ученые собираются провести ряд исследований.

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