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МЧС с помощью робота изучило опасный подводный объект в Карском море

МЧС применило робота при изучении опасного подводного объекта в Карском море

Специалистами российского МЧС с помощью телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон» был установлен специальный оптический прибор на опасный подводный объект, находящийся в акватории Карского моря на архипелаге Новая Земля. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

В ходе антарктической экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш» учеными Института океанологии РАН имени Ширшова, Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и сотрудниками Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, Центра по проведению спасательных работ особого риска «Лидер» МЧС России проводится обследование радиационных объектов, в разное время захороненных в Карском море.

С помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Фалькон» спасатели установили на один из потенциально опасных подводных объектов, находящийся на глубине 30 метров, спектрометр. Изучение потенциально опасного подводного объекта при помощи спектрометра проводилось в течение суток.

Отмечается, что аппарат «Фалькон» позволяет проводить поисковые и осмотровые работы под водой, а также вести съемку в режиме реального времени. Аппарат оснащен манипулятором для проведения несложных подводных работ.

Ранее сообщалось, что российские океанологи из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН в Москве выяснили, как действуют сезонные циклы опреснения Карского и других арктических морей на трассе Северного морского пути.

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