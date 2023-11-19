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Создатель «Бурана» раскритиковал полеты на многоразовых ракетах

Создатель «Бурана» Цыбин высказался против полетов на многоразовых ракетах

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«Роскосмос»/Global Look Press

Полет на ракете-носителе с многоразовым блоком, подобной Falcon 9 или Super Heavy американской компании SpaceX связан с возможными рисками. Один из создателей орбитального космического корабля «Буран» Сергей Цыбин заявил РИА Новости, что не дал бы согласие на такую космическую экспедицию.

«Я бы пилотируемый пуск на многоразовом блоке не подписал бы», — отметил замруководителя полета «Бурана» по автоматизированной системе управления полета (АСУ).

Цыбин обратил внимание на «совершенно другое понимание» требований безопасности американских инженеров. Он провел аналогию с гражданскими самолетами и добавил, что в США «не учитываются многие вещи». По словам создателя «Бурана», американские специалисты считают, что, если разобьется один самолет за 10 лет, то дешевле заплатить компенсацию родственникам, чем возить на сотнях бортов лишние сотни килограммов конструкции.

В начале сентября SpaceX отправила в космос спутники Пентагона.

Ранее ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, разработанным компанией SpaceX, стартовала с космодрома в штате Флорида.

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