Стало известно, как форма головы собаки влияет на решение сложных задач

Интеллект, а не хорошее зрение (зависящее от формы головы) позволяют собакам решать сложные пространственные задачи, преодолевая свои предубеждения. Исследование опубликовано в журнале Ethology.

В двух поведенческих тестах приняли участие 82 собаки. В одном задании животным давали лакомство, причем оно всегда находилось в одной тарелке — в левой или правой. У собаки было 50 попыток на то, чтобы понять, в каком блюде ей подают лакомство. При этом форма и цвет двух блюд были одинаковыми.

В другом задании использовались два типа тарелок: белая круглая и черная квадратная. Собаке показывали по одной тарелке в случайной последовательности. Теперь животное должно было запомнить не местоположение тарелки, а ее внешний вид.

Результаты показали, что животные быстрее выяснили, находится ли лакомство слева или справа. Запомнить форму и цвет тарелки в целом им было труднее.

Ученые решили выяснить, связаны ли их результаты с отличиями в зрении собак, или же с интеллектом. Известно, что собаки с более короткими головами (брахицефалы) развили более острое зрение, подобное человеческому. Поэтому зрение животных в этом исследовании оценивали по вытянутости головы, а когнитивные способности — с помощью тестов на память и внимание.

Оказалось, что более умные животные, а не собаки с лучшим зрением, лучше выполняли сложную задачу по запоминанию формы и цвета предметов. Это означает, что чем умнее собака, тем проще она преодолевает свое пространственное предубеждение — склонность ориентироваться не на свойства объектов, а на их расположение.

Ранее ученые выяснили, как наличие питомцев влияет на умственные способности пожилых.