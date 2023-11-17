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Названы овощи, которые лучше употреблять в готовом виде

The Conversation: помидоры, морковь и болгарский перец полезнее в готовом виде

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Pexels

Диетолог Лора Браун из Университета Тиссайда в Британии рассказала, что морковь, болгарский перец, спаржа и помидоры в готовом виде полезнее для организма, чем в сыром. Об этом сообщает The Conversation.

Специалист по питанию объяснила, что во время приготовления спаржи разрушаются ее клеточные стенки, что делает витамины А, В9, С и Е более доступными для усвоения. То же самое происходит при нагревании (обжаривании, тушении) помидоров. В результате термической обработки увеличивается содержание в них ликопина — растительного пигмента, способствующего укреплению сердца и сосудов.

Также отмечается, что вареная морковь содержит больше бета-каротина, чем сырая. Это вещество положительно влияет на работу мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает память. Тем не менее обжаривание этого овоща уменьшает концентрацию в нем каротиноидов, соединений, обладающих антиоксидантными свойствами. Каротиноиды защищают клетки организма от разрушения активными формами кислорода — свободными радикалами.

Богат каротиноидами и болгарский перец. Для сохранения полезных веществ его лучше обжаривать. Варка или приготовление на пару приводит к снижению концентрации в нем витамина С. Он необходим организму для защиты от последствий стресса и укрепления иммунитета.

Ранее врач-диетолог рассказала об опасности овощной диеты и переизбытка витаминов.

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