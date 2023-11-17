Ученые нашли связь между болезнями сердца и пищевой аллергией

Даже скрытые аллергические реакции на обычные продукты питания, такие как молочные продукты, могут привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям. К такому выводу пришли американские ученые после анализа данных нескольких тысяч пациентов, включая не только аллергиков, их статья опубликована в Medical Insider.

Пищевая аллергия возникает, когда иммунная система ошибочно реагирует на определенные белки, содержащиеся в продуктах, и считает их опасными. Это может происходить из-за взаимодействия иммуноглобулина Е (IgE), важного компонента иммунной системы, с молекулами пищи, что приводит к образованию воспалительных веществ, включая гистамин.

Особенно аллергенными продуктами считаются коровье молоко, арахис, яйца, моллюски, ракообразные, рыба, лесные орехи, соя, пшеница, кунжут, рис и фрукты. Аллергия на эти продукты встречается у каждого десятого человека в мире, и за последние несколько лет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает ухудшение ситуации, особенно в развитых странах. Больше всего страдают дети, но и у взрослых эта проблема не редкость.

Главным симптомом аллергии является высыпание на коже, которое не всегда заметно. Однако, если этому не уделять должного внимания, могут возникнуть осложнения. Аллергия способна вызвать серьезные заболевания.

Высыпания на коже — лишь вершина айсберга. говорится в материале. При аллергии в первую очередь страдают внутренние органы. Аутоиммунные воспалительные процессы поражают легкие, желудочно-кишечный тракт и почки. Недавние исследования американских ученых показали, что чувствительность к распространенным пищевым аллергенам, таким как молочные продукты и арахис, может быть значимой и ранее недооцененной причиной сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Для проведения исследования ученые использовали базу данных двух проектов Министерства здравоохранения США - Национального обследования здоровья и питания (NHANES) и Межэтнического изучения атеросклероза (MESA). В этих базах содержатся сведения о сотнях тысяч людей, их образе жизни, особенностях питания и диагнозах.

После анализа уровня IgE в крови было выделено несколько групп: без признаков аллергии и тех, у кого был повышен общий уровень иммуноглобулина Е и специфический к коровьему молоку, арахису и некоторым другим продуктам. Для каждой группы были построены модели, учитывающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) с учетом пола, возраста, этнической принадлежности, образования, а также факторов курения, а также ранее диагностированных ССЗ, гипертонии, диабета и астмы. Всего в исследовании приняли участие 5374 человека, из которых 285 умерли от сердечно-сосудистых заболеваний за период наблюдений (15 лет для NHANES и 19 лет для MESA).

Исследование показало, что люди, у которых обнаружены антитела к коровьему молоку и, в меньшей степени, к арахису и креветкам, особенно подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Этот фактор сопоставим или даже превышает такие традиционные риски ССЗ, как курение, диабет и ревматоидный артрит.

«Возможный механизм заключается в активации «аллергического» воспалительного процесса», - объясняет врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова. - Антитела IgE к пище стимулируют специальные клетки выделять химические вещества — цитокины. Избыток цитокинов повреждает внутренние стенки сосудов, что способствует развитию атеросклеротических бляшек - основной причины инфарктов и инсультов».

Таким образом, исследования показывают связь между аллергией и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) на основе данных двух исследований, проведенных в США.

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