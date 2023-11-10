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Российский корабль «Прогресс МС-24» спас МКС от столкновения с мусором в космосе

«Роскосмос»: «Прогресс МС-24» спас МКС от столкновения с космическим мусором

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Depositphotos

Российский космический грузовой корабль «Прогресс МС-24» спас Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» в официальном Telegram-канале.

«Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором», — указывается в публикации.

Как пояснили в компании, двигатели космического судна были включены в 18:07 по московскому времени, проработав 316,5 секунд и выдав импульс величиной 0,5 м/с.

«В результате, по предварительным данным, высота орбиты МКС увеличена на 900 м», — сообщили в госкорпорации.

Согласно информации пресс-службы, после корректировки параметры орбиты стали: минимальная высота 419,1 км, максимальная 436,1 км.

В прошлый раз российский «Прогресс МС-20» уводил МКС от столкновения с космическим мусором 6 августа 2023 года.

До этого сообщалось, что американский космический стартап TransAstra разработает «мешки» для космического мусора.

Ранее в «Роскосмосе» отвергли версию с космическим мусором при повреждении кораблей на МКС.

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