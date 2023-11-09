Ученые заявили о беспрецедентной скорости таяния морских льдов Гренландии

Международная группа ученых из Северо-Западного университета (NWU) в Чикаго и Копенгагенского университета в Дании изучила динамику таяния прибрежных льдов Гренландии за последние 20 лет. Они пришли к выводу, что ледяной покров острова в XXI веке начал исчезать в два раза быстрее по сравнению с предыдущим столетием. Исследование опубликовано на официальном сайте NWU.

Чтобы собрать воедино масштабы отступления гренландских ледников, команда объединила спутниковые снимки с историческими аэрофотоснимками побережья Гренландии. С помощью этих данных специалисты зафиксировали изменения длины более 1000 ледников региона за последние 130 лет.

Анализ изображений показал, что в среднем ледники на юге Гренландии лишились до 18% своей протяженности за последние 20 лет, тогда как в других районах льды сократились на 5-10% от своей былой площади за тот же период.

«Наше исследование рассматривает недавнее отступление периферийных ледников в различных климатических зонах Гренландии в перспективе столетия и предполагает, что скорость их исчезновения XXI веке в значительной степени беспрецедентна в масштабе столетия. Единственным возможным исключением оказались льды на северо-востоке Гренландии, где недавнее увеличение количества снегопадов может замедлить таяние», — отметила ведущий автор научной работы Лаура Ларокка.

Исследование показывает, что ускоренное отступление ледников связано с изменением климата и что ледники по всей Гренландии быстро реагируют на повышение температуры. По словам ученых, процесс таяние льдов можно замедлить, противодействуя глобальному потеплению.

Ранее исследователи установили причину стремительного таяния гренландского ледяного щита, покрывающего 80% острова.