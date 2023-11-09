Ученые выяснили, какие леса лучше всего удаляют парниковые газы из атмосферы

Международная группа ученых из Великобритании, США, Канады, Панамы и других стран изучила, как состав лесов влияет на их способность удалять из атмосферы углекислый газ — основную причину глобального потепления. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Forests and Global Change (FFGC).

Специалисты проанализировали работы, опубликованные с 1975 года, в которых напрямую сравнивалось накопление углерода в смешанных и монокультурных (одновидовых) лесах, и объединили эти результаты с ранее не опубликованными данными глобальной сети экспериментов по разнообразию деревьев.

Исследование показало, что леса с несколькими породами деревьев в среднем на 70% более эффективны в качестве поглотителей углерода, чем монокультурные лесные массивы. В некоторых случаях показатель доходил до 77%.

Смешанные леса, оцененные в ходе работы, имели видовое богатство от двух до шести пород деревьев. В наборе данных, с которыми работали ученые, наиболее эффективными поглотителями углерода оказались лесные сообщества из четырех видов деревьев. При этом лесы, где растут шесть и более видов деревьев, не показали явного преимущества перед монокультурными рощами.

По словам исследователей, смешанные леса более устойчивы к вредителям, болезням и климатическим изменениям, что увеличивает их долгосрочный потенциал для накопления углерода. Они также обеспечивают более высокий уровень биоразнообразия, предоставляя среду обитания для различных видов флоры и фауны.

Ранее экологи усомнились в пользе высадки деревьев для компенсации парниковых выбросов.