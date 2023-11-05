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Стало известно, сколько времени наедине с собой нужно для появления чувства одиночества

Университет Аризоны: время наедине с собой мало влияет на чувство одиночества

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Ученые из Аризонского Университета выяснили, что у молодых людей чувство одиночества не зависит от времени, которое человек проводит наедине с собой. Результаты опубликованы в Journal of Research in Personality

В исследовании приняли участие 438 человек в возрасте от 24 до 90 лет. Они носили на бедре устройства, которые регистрировали звуки, от двух до шести дней. С помощью полученных данных ученые понимали, разговаривает ли человек по телефону, водит ли он машину, смотрит телевизор либо общается с партнером или незнакомцем.

В среднем участники исследования проводили наедине с собой 66% своего времени. Те, кто были одни более 75% времени, чувствовали себя наиболее одинокими, но в целом это ощущение мало зависело от реальной социальной изоляции.

Связь между социальной изоляцией и чувством одиночества была сильнее для людей старше 67 лет. Авторы предполагают, что пожилые люди склонны считать времяпрепровождение наедине с собой чем-то негативным, в то время как молодые сознательно выбирают его, считая, что у них впереди еще много времени для общения. Ученые считают, что в будущих исследованиях связи одиночества и социальной изоляции необходимо учитывать возраст и семейный статус.

Ранее ученые нашли лекарство, которое может предотвратить вялый паралич при травме спинного мозга.

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