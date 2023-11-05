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Найден способ повысить шансы на нахождение партнера в приложении для знакомств

Университет Вены: чрезмерный свайпинг в приложениях для знакомств вредит психике

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Shutterstock

Ученые из Университета Вены выяснили, что чрезмерное смахивание (свайпинг) в приложениях для знакомств приводит к усилению страха одиночества и снижает шансы на отношения. Исследование опубликовано в журнале Telematics and Informatics.

Предыдущие исследования показали, что использование приложений для знакомств может привести к снижению психического благополучия. В новом эксперименте ученые уточнили, при каких условиях их вред максимален. Авторы работы опросили 464 пользователей приложений для знакомств в возрасте от 16 до 25 лет. В них участникам показывались анкеты других людей, которых они могли лайкнуть или отвергнуть с помощью смахивания в правую или левую сторону экрана.

Чрезмерный свайпинг (в любую сторону) был связан с усилением страха одиночества пользователей из-за ощущения, что им не везет в личной жизни. Давление из-за слишком большого выбора потенциальных партнеров парализовало людей, тем самым снижая их шансы на свидание. Кроме того, эти участники стали чаще сравнивать себя с другими людьми, что связано с риском ухудшения самооценки.

Ученые подчеркнули, что частое использование приложений для знакомств причиняло вред психике только тогда, когда оно было связано с чрезмерным перелистыванием страниц. Авторы считают, что люди, которые заинтересованы в поиске партнера в приложениях для знакомств, должны ограничивать компульсивные смахивания и не обращать внимания на уведомления о новых парах или лайках.

Ранее стало известно, сколько времени наедине с собой нужно для появления чувства одиночества.

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