Древние египтяне не строили Большого Сфинкса, подтвердили археологи

Ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что древние египтяне высекли Большого Сфинкса из скалы, изначальную форму которой придали ветра и пески. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Fluids.

Геолог Фарук Эль-Баз в статье 1981 года в журнале Smithsonian Magazine предположил, что в отличие от пирамид, Большой Сфинкс не был полностью построен древними египтянами. Вместо этого, считал ученый, древние каменщики лишь придали форму мифического существа огромной скале, уже похожей на сфинкса.

В новом исследовании ученые из Нью-Йоркского университета сымитировали условия, существовавшие 4500 лет назад, когда был создан Сфинкс. Работа была сосредоточена на воспроизведении ярдангов — необычных скальных образований, образовавшихся в пустынях из-за принесенных ветром пыли и песка, Вероятно, древние египтяне наткнулись на крупный ярданг, похожий по форме на лежащее животное, который и вдохновил их на создание статуи Сфинкса.

Для моделирования ученые взяли мягкую глину с заделанным внутри более твердым и менее поддающимся выветриванию материалом. Затем они промыли эти образования быстрым потоком воды, – чтобы сымитировать ветер. В конечном они получили образование, похожее по форме на Большого Сфинкса.

«Наши лабораторные эксперименты показали, что удивительно похожие на Сфинкса формы на самом деле могут возникать из материалов, разрушаемых быстрыми потоками. Сегодня действительно существуют ярданги, которые выглядят как сидящие или лежащие животные, что подтверждает наши выводы», — объяснил старший автор исследования Лейф Ристроф.

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