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Фармацевты могут предотвратить миллионы инсультов и инфарктов, показало исследование

VCU: назначение средств от гипертонии фармацевтами может спасти миллионы людей

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За 30 лет в США можно было предотвратить 15 млн инфарктов и почти 8 млн инсультов, если бы фармацевты имели возможность назначать препараты для снижения повышенного кровяного давления. Об этом сообщают ученые из Университета Содружества Вирджинии (VCU) в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open.

Большинство людей имеют доступ к услугам аптек, в том числе и жители отдаленных регионов, где сложно попасть к врачу. В США пациенты посещают ближайшую аптеку в 12 раз чаще, чем врача-терапевта. В связи с этим авторы нового исследования считают, что роль фармацевтов как поставщиков медицинских услуг недооценивается. Например, они могли бы выписывать лекарства от гипертонии людям с повышенным давлением. Это заболевание — одна из главных причин инсультов, инфарктов и почечной недостаточности в мире. Прием снижающих давление лекарств значительно уменьшает риски для здоровья гипертоников.

Анализ ученых показал, что разрешение отпускать лекарства от повышенного давления фармацевтам, США могли бы сэкономить 1,1 трлн долларов за 30 лет, а также предотвратить множество летальных исходов, 15 млн инфарктов, почти 8 млн инсультов и более 4 млн случаев сердечной недостаточности.

Ранее ученые выяснили, что по анализу мочи можно определить риск опасной патологии сосудов.

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