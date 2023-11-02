Ученые выяснили, как вентиляция комнат помогает лучше спать по ночам

Ученые из Высшей швейцарской технической школы Цюриха (ETH Zurich) определили оптимальную концентрацию углекислого газа, при которой улучшается сон и общее самочувствие человека. Исследование опубликовано в научном журнале Science of The Total Environment (STTE).

Предыдущие изыскания указали на связь между составом воздуха в спальне и качеством сна.

«Сон имеет решающее значение для нашего здоровья, благополучия и продуктивности. Спальня — это место, где мы спим и проводим примерно треть нашей жизни. Мы уже исследовали и подтвердили негативное влияние недостаточной вентиляции в спальнях на качество сна, но только в лабораторных условиях. Не было доказательств, подтверждающих этот вывод в реальном контексте с контролируемой вентиляцией и другими факторами», — сказал ведущий автор статьи Сяоцзюнь Фань.

Чтобы изучить связь между вентиляцией спальни и качеством сна, исследователи провели комплексные тесты с участием 35 человек. Люди в возрасте от 27 до 64 лет были тщательно отобраны, чтобы убедиться, что у них нет каких-либо серьезных нарушений сна и они не принимают регулярно снотворное.

На протяжении всего четырехнедельного исследования ученые постоянно отслеживали различные аспекты обстановки в спальне и режим сна участников. Они собрали данные о таких параметрах, как концентрация углекислого газа (CO2), относительная влажность, уровни твердых частиц (PM) и температура. Эти измерения позволили получить представление о качестве воздуха и условиях в каждой спальне.

Специалисты обнаружили, что скорость вентиляции оказала значительное влияние на концентрацию CO2. В частности, уровень углекислого газа был значительно выше при настройке низкой скорости вентиляции, чего и следовало ожидать, когда поток воздуха ограничен.

Ученые пришли к выводу, что оптимальная концентрация углекислого газа в спальне для хорошего сна должна составлять менее 1000 единиц углекислого газа на кубометр воздуха.

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