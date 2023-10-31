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Тайконавты успешно вернулись на Землю после пяти месяцев на орбите

Три тайконавта благополучно вернулись на Землю после пяти месяцев на станции

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China Space Agency

Во вторник экипаж космического корабля «Шэньчжоу-16» успешно вернулся на Землю после пятимесячной миссии на китайской орбитальной станции «Тяньгун». Канцелярия программы пилотируемых космических полетов КНР подтвердила эту информацию, пишет РИА Новости.

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-16» приземлился на посадочной площадке «Дунфэн» в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в 8.11 по пекинскому времени (3.11 мск) 31 октября 2023 года. В заявлении ведомства отмечается, что физическое состояние всех трех космонавтов оценивается как хорошее, и миссия «Шэньчжоу-16» считается полностью успешной.

Экипаж «Шэньчжоу-16» находился на станции с 30 мая 2023 года. В его состав входили командир экипажа Цзин Хайпэн, который уже в четвертый раз участвовал в пилотируемых миссиях, что сделало его рекордсменом по числу полетов. Также в экипаже были космонавт четвертого класса НОАК Чжу Янчжу, выполняющий роль бортинженера, и Гуй Хайчао, профессор Бэйханского университета и первый гражданский космонавт КНР. Для Гуй Хайчао и Чжу Янчжу миссия «Шэньчжоу-16» стала первым полетом в космос.

На орбитальной станции «Тяньгун» остается экипаж корабля «Шэньчжоу-17», который прибыл 26 октября. Командиром экипажа является Тан Хунбо, для которого это уже вторая миссия на китайской орбитальной станции. Он также стал китайским космонавтом с самым коротким интервалом между двумя миссиями. В состав экипажа также входят Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь, которые выполняют свои первые полеты в космос. Экипаж «Шэньчжоу-17» будет работать на станции около шести месяцев.

Строительство национальной орбитальной станции «Тяньгун» началось 29 апреля 2021 года, а сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Она состоит из основного отсека «Тяньхэ» и двух лабораторных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь» общим весом около 69 тонн. Пространство для проживания на станции составляет примерно 110 кубических метров, и на ней могут одновременно находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.

Эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет, до 2038 года. В конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль «Сюньтянь» с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.

Ранее был побит рекорд по количеству человек на орбите Земли.

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